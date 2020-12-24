24 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Строительная площадка конгресс-холла в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на месте недостроенного к ШОС конгресс-холла построят концертный зал

В Челябинске на месте конгресс-холла планируют построить концертный зал. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Алексей Текслер.

"Действительно, в Челябинске в центре города недостроенный объект - это никуда не годится. Есть понимание, что на месте конгресс-холла объект должен носить культурную и социальную функцию. Есть нехватка концертных залов. Мы хотим сделать современный концертный зал. Второе - это дворец торжеств. В Челябинске такого объекта нет. Люди хотят праздника и этого не хватает. Такое решение принято. Та база, фундамент, который есть, и металлоконструкции - их вовлечь в объект, чтобы не перестраивать. Максимально сохраним то, что было сделано", - заявил он.

Напомним, конгресс-холл "Крылья" на берегу реки Миасс первоначально планировался как основная площадка саммитов ШОС и БРИКС-2020, но потом стал резервной. А после назначения Алексея Текслера на пост врио главы региона проект был фактически заморожен. При этом уставный капитал партнерства, курирующего стройку, составляет 7,5 млрд руб., эти деньги были выделены из бюджета региона при Борисе Дубровском.

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В Челябинске на месте недостроенного к ШОС конгресс-холла построят концертный зал

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Теги: конгресс-холл, Алексей Текслер



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