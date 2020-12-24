Глава МЧС связал природные пожары в этом году с режимом самоизоляции

В 63 из 85 российских регионов природные пожары в этом году начались одновременно. Глава МЧС России Евгений Зиничев считает, что этому, среди прочего, способствовал режим самоизоляции.

"Природа не дала нам скидку на пандемию. Пожароопасный сезон начался раньше обычного. Природные пожары вспыхнули практически одновременно в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывалась на территории Дальневосточного, Сибирского и Южного федеральных округов. Люди в рамках удаленки выехали на дачные участки и занялись бытовыми проблемами, сжигая сухой мусор после зимы", - заявил министр в интервью ТАСС.