В Новосибирской области главу района подозревают в незаконной продаже острова

В Новосибирской области уголовное дело возбудили в отношении главы Искитимского района по статье о превышении полномочий. Как пишет "Тайга.Инфо" со ссылкой на материалы прокуратуры, Олега Лагоду подозревают в продаже острова в Новосибирском водохранилище по сильно заниженной стоимости.

Речь идет о сделке 2014 года, когда чиновник заключил договор купли-продажи с дачным некоммерческим товариществом на остров общей площадью 175 тыс. кв. м. Проверка показала, что сделка была осуществлена по ценам в пять раз ниже кадастровой оценки.

"Границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена, — поясняется в сообщении Генпрокуратуры. — Кроме того, земельный участок был предоставлен товариществу для использования в целях, не предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального образования".

Издание отмечает, что речь, вероятнее всего, идет о скандальной ситуации вокруг ДНТ "ФМК" – прокуратура уже ведет судебное разбирательство по ней, пытаясь опротестовать сделку.