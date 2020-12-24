24 Декабря 2020
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Образование Тюменская область В России
Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина (2020) | Фото: vk.com/elenadruzhinina1

Тюменка Елена Дружинина может покинуть Минобрнауки после Нового года

Заместитель министра науки и высшего образования РФ, уроженка Тюменской области Елена Дружинина может покинуть свой пост после Нового года, об этом сообщает Telegram-канал Незыгарь.

На ее место предполагается назначить директора административного департамента Министерства Татьяну Казакову, которая показала себя как надежный специалист, успешно решающий вопросы министерства. Соответствующее постановление якобы уже подписано и направлено в аппарат Правительства Российской Федерации.

Напомним, что Елена Дружинина с 2013 г. возглавляла управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета. В Минобрнауки перешла в апреле 2020 г. вслед за Валерием Фальковым - бывшим ректором ТюмГУ, который стал министром.

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Тюменка Елена Дружинина может покинуть Минобрнауки после Нового года

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Теги: Елена Дружинина, Татьяна Казакова, Министерство образования и науки



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