Тюменка Елена Дружинина может покинуть Минобрнауки после Нового года

Заместитель министра науки и высшего образования РФ, уроженка Тюменской области Елена Дружинина может покинуть свой пост после Нового года, об этом сообщает Telegram-канал Незыгарь.

На ее место предполагается назначить директора административного департамента Министерства Татьяну Казакову, которая показала себя как надежный специалист, успешно решающий вопросы министерства. Соответствующее постановление якобы уже подписано и направлено в аппарат Правительства Российской Федерации.

Напомним, что Елена Дружинина с 2013 г. возглавляла управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета. В Минобрнауки перешла в апреле 2020 г. вслед за Валерием Фальковым - бывшим ректором ТюмГУ, который стал министром.