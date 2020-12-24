"Коронавирус не повлияет на исполнение бюджета-2021", - мэр Нижневартовска

Бюджет 2021 г. в столице Самотлора будет исполнен, опасений у власти нет. Об этом мэр Нижневартовска Василий Тихонов рассказал на итоговой пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бюджет на будущий год сбалансирован, принят думой города. Малый и средний бизнес в силу пандемии меньше перевёл налогов, однако по решению губернатора выделены в помощь городу окружные деньги.

"Никаких опасений, что в 2021 г. будут проблемы с бюджетом, нет", - сказал Тихонов.