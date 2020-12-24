ЦИК: к 2024 году онлайн-голосование может быть внедрено по всей России

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала о долгосрочных планах комиссии.

Так, в 2021 году в нескольких регионах страны продолжатся эксперименты по электронному голосованию и сбору подписей в поддержку кандидатов, а к 2024 году онлайн-голосование может быть внедрено уже по всей стране.

Как считает Памфилова, многодневное голосование может прижиться в стране и после завершения эпидемии COVID-19. Она сослалась на соцопрос, который показал, что данный формат удобен для россиян.

В 2021 году голосовать можно будет на избирательных участках и на дому, а вот от "голосования на пеньках" ЦИК намерен отказаться. Онлайн-голосование в следующем году пройдет в пяти-семи регионах, а к 2024 году может быть внедрено в масштабах всей страны.

Памфилова также сообщила, что переноса единого дня голосования не будет: он остается в сентябре, пишет "Коммерсант".