Администрация Трампа планирует новые ограничения против "Северного потока-2"

США планируют в ближайшие недели расширить санкции против газопровода "Северный поток-2", передает Reuters, ссылаясь на источники в администрации Дональда Трампа.

Как ожидается, новые ограничения могут нанести "смертельный удар" по проекту. Отмечается, что "Газпрому" может потребоваться помощь иностранных компаний, чтобы как можно скорее завершить строительство, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, трубоукладочная баржа "Фортуна" с 15 января 2021 года планирует начать работы по строительству газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, ужесточающие санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".