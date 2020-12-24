Чехия ужесточает ограничения из-за коронавируса

Правительство Чехии с 27 декабря объявит максимальный уровень эпидемиологической угрозы из-за эпидемии COVID-19.

C этого дня вводится комендантский час - с 21 часов до 5 утра. Жителям страны можно будет покидать дома только при острой необходимости. За последние сутки в стране выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса, сообщает ТАСС.

Напомним, новая мутация коронавируса, которая, по данным ученых, менее восприимчива к вакцине против COVID-19, выявлена в Дании.

Она обнаружена среди 10% всех протестированных пациентов с SARS-CoV-2.

Мутировавший вирус N439K впервые был выявлен в мае этого года в Румынии, сейчас он наиболее распространен в Ирландии, Чехии и Швейцарии.