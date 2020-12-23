В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

В Великобритании были зафиксированы два новых штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.

По информации издания, их завезли из Южно-Африканской Республики. Оба штамма были выявлены у тех, кто контактировал с приезжими из ЮАР.

"Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса", - сообщил Мэтт Хэнкок.

Жителей Британии, вернувшихся из ЮАР, отправят на 10 дней на самоизоляцию.