23 Декабря 2020
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военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

В Великобритании были зафиксированы два новых штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.

По информации издания, их завезли из Южно-Африканской Республики. Оба штамма были выявлены у тех, кто контактировал с приезжими из ЮАР.

"Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса", - сообщил Мэтт Хэнкок.

Жителей Британии, вернувшихся из ЮАР, отправят на 10 дней на самоизоляцию.

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В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

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Теги: штамм, коронавирус, ЮАР



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