В марте 2021 года выйдет новая версия портала госуслуг – Чернышенко

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал выход новой версии портала госуслуг в марте 2021 года. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по теме нацпроектов.

Напомним, в августе этого года глава "Ростелекома" Михаил Осеевский анонсировал Госуслуги 2.0 до конца 2020 года. На встрече с Владимиром Путиным он заявил, что новая версия будет выдерживать нагрузки до 100 млн заходов в сутки.

Сейчас, по словам Чернышенко, доступно 48 госуслуг, и по ним на виртуальное оформление приходится до 90% общего объема (только 10% приходят оформлять их в МФЦ).

"75 млн людей зарегистрировано на госуслугах. В 2020 году дистанционно оказано более 175 млн услуг. Самые популярные – это запись на прием к врачу, запрос состояния счетов по пенсионному страхованию, выплаты на детей, постановка автомобилей на учет", - рассказал вице-премьер. Он добавил, что сейчас в сутки посещаемость web-версии и приложения госуслуг составляет около 5 млн заходов.