23 Декабря 2020
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Airbus A319 авиакомпания Аврора (2019) | Фото:Википедия

Путин назвал недостаточными субсидии в 7 миллиардов для перелетов с Дальнего Востока

Владимир Путин возмутился версткой бюджета на транспортную инфраструктуру на 2021 год. Во время заседания Госсовета он обратил внимание первого вице-премьера Андрея Белоусова на то, что "надо инфраструктурно сшивать всю страну".

"Развитие региональной авиации. У нас наконец появляется региональный самолет свой. Свой турбовинтовой самолет появляется – Ил-114. На Дальнем Востоке создается региональная авиакомпания. Но надо инфраструктурно сшивать нашу огромную территорию. Люди не могут с Дальнего Востока добраться до европейской части страны. 7 млрд руб. идет на субсидии на перевозки эти. Раньше на эти цели направлялись сборы "Аэрофлота" за трансроссийские перелеты иностранных компаний. Но они сократились, и будет меньше доходов. Мне кажется, я уверен, что 7 млрд руб. – это мало. Гражданам сейчас надо летать. Мы на пассажирские субсидии на железнодорожные перевозки сколько выдаем – в районе 20 млрд руб.? Я понимаю, что бюджет уже сверстан. Но обращаю ваше внимание на то, что нам надо дотациям уделить больше внимания, над этим подумать", - высказался президент.

Также Путин в очередной раз похвалил "хорошую практику" инфраструктурных облигаций РЖД, благодаря которым компания смогла выполнить инвестплан. "Нужно эту практику расширять", - поторопил президент.

А вот количеством занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) глава государства остался не доволен: "Количество занятых в МСП увеличивается скромными темпами. Может это связано с тем, что цифровизация идет: количество необходимых работников сокращается, а объем сектора при этом растет", - порассуждал вслух Путин.

Белоусов же в свою очередь назвал наццель в виде трехпроцентного ежегодного роста экономики на ближайшие три года "очень амбициозным планом" и напомнил, что за последние восемь лет такого ни разу не была, максимум чего удалось достичь – роста в 2,5% в 2018 году, а средний показатель вообще составил 1,4%.

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Путин назвал недостаточными субсидии в 7 миллиардов для перелетов с Дальнего Востока

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Теги: субсидии, перевозки с дальнего востока, андрей белоусов



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