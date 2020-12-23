Мишустин и Текслер не смогли "расщепить" налоги самозанятых

Глава Челябинской области Алексей Текслер на сегодняшнем заседании обновленного Госсовета (в котором он возглавляет комиссию по экономике и финансам) предложил несколько вариантов поддержки регионов в условиях сокращений бюджетов всех уровней.

Губернатор рассказал, что правительство и Госдума могли бы позволить регионам с небольшим госдолгом увеличить дефицит собственных доходов с 10 до 15 процентов, увеличить нецелевую поддержку регионов. Отдельно он упомянул выравнивание бюджетной обеспеченности. "Благодаря" пандемии в федеральном бюджете на 2021 год эта статья сохранена без секвестирования (которое планировалось), но уже в 2022 году индексации не планируется, и комиссия предлагает это исправить. "Эти меры могут ощутимо повысить финансовые возможности регионов", - полагает Текслер.

Он отдельно указал на то, что возникающие на федеральном уровне проекты и идеи для воплощения в регионах должны и софинансироваться Москвой в должном объеме, в том числе и по нацпроектам.

Также он упомянул о необходимости плавного снятия региона с дотаций в случае, если он достигает определенных показателей по бюджетной обеспеченности.

Споры с федеральными министрами вызвало предложение Текслера оставлять часть налога с самозанятых в муниципалитетах, а не уводить их в региональный бюджет. Но это встретило резкое непонимание у бывшего налоговика Михаила Мишустина. "Я извиняюсь, что разворачиваю дискуссию, но расщипить налог, который платят самозанятые невозможно. Это не технический вопрос, а концептуальный", - ворвался в разговор премьер-министр. Путин согласился с тем, что побудительный мотив у предложения губернатора – наполнение муниципальных бюджетов – очень благородный. "Мы это понимаем и сами об этом думаем. Пожалуйста, проработайте с коллегами эти детали", - обратился президент к губернатору.

А потом задал несколько вопросов по региону. Например, о полигоне ТБО в Челябинске, который сейчас находится на стадии ликвидации. "Это элемент нашей гордости. Если раньше нельзя было мимо проехать, чтобы не закрыть нос платком, то сегодня уже в самом эпицентре нет никакого запаха. Сегодня завершена техническая рекультивация, в следующем году завершим биологическую рекультивацию, будет зеленый холм. Мы, кстати, такую работу уже делаем в Магнитогорске. Вам на пресс-конференции девушка из Магнитогорска рассказывала про свалку", - напомнил Текслер. Он добавил, что в следующем году в городе будет построен новый полигон, а старый также планируется рекультивировать.

"Вы были там, нюхали?" – немного недоверчиво уточнил Путин.

"Был с десяток раз, около месяца назад был в последний раз", - ответил Текслер про челябинский полигон. "Ну ладно, хорошо, молодец", - похвалил Путин.