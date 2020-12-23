23 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путину понравился новый Госсовет

Владимир Путин сегодня провел трехчасовое заседание обновленного Госсовета, посвятив его работу наццелям, нацпроектам и плану по восстановлению национальной экономики.

Но по факту обсуждалось все подряд, от абортов до свалок в Челябинске, да и по теме было не так уж много пунктов для обсуждения: пока у участников Госсовета на руках только старые показатели и ориентиры, новые в общих чертах озвучил Сергей Собянин, а в целом Путин велел в течение двух месяцев сформулировать значения, к которым надо прийти.

"На основе плана по восстановлению экономики по каждой наццели прошу сформулировать цели, которые будут достигнуты в ближайшие три года. Они должны быть предельно конкретными. Иначе вся эта работа ничего не стоит. В феврале предлагаю рассмотреть эту обновленную линейку показателей. А в конце 2021 года подвести итоги проведенной работы", - сказал в заключении заседания президент.

Зато стало довольно четко понятно, с чем сравнивает Путин время и бремя, выпавшее на его долю: "Нам надо продолжить борьбу, добиться перелома. Нужно извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись. Хочу обратиться к нашему историческому опыту, драматичному опыту XX века. Тогда было сложнее, чем сейчас, но даже в критические моменты мы не останавливались, работа не останавливалась. Даже в самые сложные периоды верстались планы запуска крупных и смелых проектов. Мы должны думать о будущем, как бы ни было сложно".

Что касается следующего заседания Госсовета, то с подачи Геннадия Зюганова он может быть посвящен демографии.

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Путину понравился новый Госсовет

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Теги: госсовет, наццели, нацпроекты



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