"Отцы-основатели" Фонда святой Екатерины стали лучшими благотворителями года

Правительство Свердловской области выбрало лучших благотворителей уходящего 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU. Информацию об этом сегодня сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Церемония вручения дипломов лучшим благотворителям прошла сегодня в Екатеринбурге. Организатор проект - правительство Свердловской области.

В награждении принял участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Он отметил, что самый весомый вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе внесли учредители Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и учредитель «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Они признаны лучшими благотворителями года.

"Мы стараемся на благо уральцев, на благо наших врачей, которые сегодня находятся на передовой. Безусловно, хочется, чтобы следующий год был легче, чем год уходящий. Есть большая надежда, что он пройдет в том ритме, в котором мы привыкли жить. Ну а Фонд святой Екатерины будет рядом с нашими горожанами и жителями Свердловской области", — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что за время пандемии коронавируса Фонд святой Екатерины выделил 1,4 млрд. рублей на поддержку медицинской и социальной сфер региона и помочь многодетным малоимущим семьям.