23 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, диплом, алтушкин (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

"Отцы-основатели" Фонда святой Екатерины стали лучшими благотворителями года

Правительство Свердловской области выбрало лучших благотворителей уходящего 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU. Информацию об этом сегодня сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

злоказов, диплом, благотворители(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Церемония вручения дипломов лучшим благотворителям прошла сегодня в Екатеринбурге. Организатор проект - правительство Свердловской области.

фонд святой екатерины, диплом, алтушкин(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

В награждении принял участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

фонд святой екатерины, диплом, козицын(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Он отметил, что самый весомый вклад в борьбу с пандемией коронавируса в регионе внесли учредители Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и учредитель «Сима-ленд» Андрей Симановский.

симановский, фонд святой екатрины, диплом(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Они признаны лучшими благотворителями года.

"Мы стараемся на благо уральцев, на благо наших врачей, которые сегодня находятся на передовой. Безусловно, хочется, чтобы следующий год был легче, чем год уходящий. Есть большая надежда, что он пройдет в том ритме, в котором мы привыкли жить. Ну а Фонд святой Екатерины будет рядом с нашими горожанами и жителями Свердловской области", — сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Александр Андреев(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что за время пандемии коронавируса Фонд святой Екатерины выделил 1,4 млрд. рублей на поддержку медицинской и социальной сфер региона и помочь многодетным малоимущим семьям.

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"Отцы-основатели" Фонда святой Екатерины стали лучшими благотворителями года

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Теги: алтушкин, козицын, симановский, фонд святой екатерины, лучший благотворитель года



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