"Надо людей вытаскивать из трущоб": Путин высказался о расселении аварийного жилья

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
аварийное жилье (2020) | Фото: Виталий Пашин

"Надо людей вытаскивать из трущоб": Путин высказался о расселении аварийного жилья

Владимир Путин жестко потребовал обеспечить расселение аварийного жилья. На заседании Госсовета, где рассматривались нацпроекты, президент сказал в ответ на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина: "Мы неоднократно говорили о расселении аварийного жилья. Вы упомянули вскользь. Надо вытаскивать людей из трущоб, закрывать эту позорную страницу, чтобы новые трущобы не появлялись".

 Хуснуллин, отвечающий в правительстве за строительную отрасль, доложил, что в этом году программа расселения аварийного жилья перевыполнена в два раза, в а 2021 году уже пять регионов полностью завершат эту программу. Вице-премьер очень надеется на закон о так называемой "всероссийской реновации", которую сегодня в третьем чтении одобрила Госдума: "Закон о комплексном развитии территории станет серьезным драйвером".

О значительных изменениях попросил и глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий профильную комиссию в Госсовете. Например, он выразил обеспокоенность многоквартирными домами, которые самостоятельно накапливают средства на капремонт, без участия регионального оператора. Неконтролируемые деньги не нравятся властям – Минниханов предложил законодательно разрешить открывать спецсчета только у регионального оператора.

Также он предложил законодательно определить правовой статус апартаментов – вопрос уже много лет "висит". И, наконец, глава республики предложил разделить приаэропортовые зоны на шумовые и обеспечивающие безопасность. По его мнению, это позволит быстрее разграничить территории (и, конечно, начать их застраивать).

И Хуснуллин, и Минниханов затронули тему трудовых мигрантов, которых очень не хватает российской стройке. "Надо смотреть точечно. Надо обсуждать с коллегами из тех стран, из которых они едут, чтобы на дальних подступах обеспечить безопасность для них и для наших граждан. Мы обсудим эту тему", - пообещал Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Надо людей вытаскивать из трущоб": Путин высказался о расселении аварийного жилья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: расселение аварийного жилья, перевыполнение плана, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети