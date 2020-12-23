"Надо людей вытаскивать из трущоб": Путин высказался о расселении аварийного жилья

Владимир Путин жестко потребовал обеспечить расселение аварийного жилья. На заседании Госсовета, где рассматривались нацпроекты, президент сказал в ответ на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина: "Мы неоднократно говорили о расселении аварийного жилья. Вы упомянули вскользь. Надо вытаскивать людей из трущоб, закрывать эту позорную страницу, чтобы новые трущобы не появлялись".

Хуснуллин, отвечающий в правительстве за строительную отрасль, доложил, что в этом году программа расселения аварийного жилья перевыполнена в два раза, в а 2021 году уже пять регионов полностью завершат эту программу. Вице-премьер очень надеется на закон о так называемой "всероссийской реновации", которую сегодня в третьем чтении одобрила Госдума: "Закон о комплексном развитии территории станет серьезным драйвером".

О значительных изменениях попросил и глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий профильную комиссию в Госсовете. Например, он выразил обеспокоенность многоквартирными домами, которые самостоятельно накапливают средства на капремонт, без участия регионального оператора. Неконтролируемые деньги не нравятся властям – Минниханов предложил законодательно разрешить открывать спецсчета только у регионального оператора.

Также он предложил законодательно определить правовой статус апартаментов – вопрос уже много лет "висит". И, наконец, глава республики предложил разделить приаэропортовые зоны на шумовые и обеспечивающие безопасность. По его мнению, это позволит быстрее разграничить территории (и, конечно, начать их застраивать).

И Хуснуллин, и Минниханов затронули тему трудовых мигрантов, которых очень не хватает российской стройке. "Надо смотреть точечно. Надо обсуждать с коллегами из тех стран, из которых они едут, чтобы на дальних подступах обеспечить безопасность для них и для наших граждан. Мы обсудим эту тему", - пообещал Путин.