"Путинские" 5 тыс. руб. на детей до восьми лет выплатили уже на 67 миллиардов

Выплаты в размере 5 тыс. руб. на детей до восьми лет уже получили родители более чем 13 млн маленьких россиян, сообщил Михаил Мишустин на заседании Госсовета. По его словам, выплачено уже более 67 млрд руб.

Премьер-министр отметил, что в первые три часа после объявления о выплатах (Путин заявил о них в конце своей пресс-конференции 17 декабря) на Госуслугах за информацией о субсидии обратились более полутора миллиона человек, более 150 тыс. заявок подано за тот же период – это рекорд.

"Ну, это понятно – люди хотят до Нового года выплату получить, на стол там, какие-то подарки детям", - прокомментировал Путин.

"На утро сегодняшнего дня подано 500 тыс. заявлений на детей. Выплачено 67 млрд руб. более чем на 13 млн детей. Родители и опекуны могут подать заявки до 1 апреля, деньги все равно будут выплачены", - продолжил премьер-министр.