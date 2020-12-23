23 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Зима на Ямале, холода, суровая зима на Ямале, мороз, морозы, холод на Ямале (2016) | Фото: правительство.янао.рф

В регионах "тюменской матрёшки" похолодает до -50

В Тюменской области, Югре и на Ямале ожидаются похолодания, сообщили Накануне.RU в региональных главках МЧС.

24 декабря на юге Тюменской области ожидается начало периода похолодания. Резко станет "прохладнее" в Уватском районе – температура опустится до минус 24-29 °С, в северных районах днём – до минус 19-24 °С. 25 декабря морозы усилятся на всей территории области до -26, -31 градуса, при прояснении – до -37, дневной максимум ожидается на уровне минус 22-27, местами минус 29-34. В ночь на 26 декабря местами будет до -35, днём – от -14 до -25.

В Югре 24 декабря ожидают -28, -33°С, в северных и восточных районах – до -43°С, по юго-западу минус 18-23°С. В ночь на 25 декабря минус 35-40°С, в северных и восточных районах – до минус 43-48°С, днём – от -24 до -43°С.

На Ямале 24 декабря ожидают минус 48-50°С.

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В регионах "тюменской матрёшки" похолодает до -50

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Теги: похолодание, тюменская матрёшка



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