МИД РФ симметрично ответил на высылку двух российских дипломатов из Колумбии

МИД России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, в МИД России был вызван посол Республики Альфонсо Лопес Кабальеро. Ему был выражен протест в связи с решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе.

Ранее МИД латиноамериканской страны сообщил, что власти Колумбии потребовали отозвать двух российских дипломатов из-за несоблюдения Венской конвенции.

El Tiempo со ссылкой на колумбийские источники пишет, что оба россиянина собирали информацию военного характера, а также занимались экономическим шпионажем.