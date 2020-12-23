"Британский" штамм коронавируса мог появиться на фоне лечения, - эксперт

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, мог появиться на фоне применения препаратов, которые используются для лечения заболевания.

По словам американского профессора биологии Анчи Барановой, иммуносупрессирующие препараты, которые используют во время лечения COVID-19, способны увеличить срок пребывания вируса в организме, способствуя его мутации.

Под воздействием препаратов "Арепливир", "Коронавир" или "Ремседивир" коронавирус размножается медленнее. Однако если он реплицируется с ошибками, то накапливает большее количество мутаций.

Как отмечает эксперт, подобные варианты будут возникать постоянно, сообщает РБК. На этом фоне она назвала бессмысленными закрытие границ с Великобританией.

Напомним, большинство стран прервали авиасообщение с Великобританией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.