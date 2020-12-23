23 Декабря 2020
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

"Британский" штамм коронавируса мог появиться на фоне лечения, - эксперт

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, мог появиться на фоне применения препаратов, которые используются для лечения заболевания.

По словам американского профессора биологии Анчи Барановой, иммуносупрессирующие препараты, которые используют во время лечения COVID-19, способны увеличить срок пребывания вируса в организме, способствуя его мутации.

Под воздействием препаратов "Арепливир", "Коронавир" или "Ремседивир" коронавирус размножается медленнее. Однако если он реплицируется с ошибками, то накапливает большее количество мутаций.

Как отмечает эксперт, подобные варианты будут возникать постоянно, сообщает РБК. На этом фоне она назвала бессмысленными закрытие границ с Великобританией.

Напомним, большинство стран прервали авиасообщение с Великобританией. Это связано с объявлением официальными властями королевства о выявлении нового, особо заразного (на 70% выше, чем самые распространенные штаммы) штамма коронавируса. Он особенно быстро распространяется в Лондоне и его окрестностях, а также на юго-востоке Англии. В этих регионах сейчас вводится жесткий локдаун.

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"Британский" штамм коронавируса мог появиться на фоне лечения, - эксперт

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Теги: коронавирус, великобритания, лечение



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