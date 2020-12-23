23 Декабря 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Коронавирусом заражен один процент населения Земли - статистика

Каждый сотый житель планеты заразился коронавирусом. Такой вывод можно сделать, если сопоставить количество жителей Земли (около 7,8 млрд) и официальную статистику по заболевшим на сегодняшний день от Университета Джонса Хопкинса (США) – порядка 77,8 млн человек.

Количество смертей от коронавируса превысило 1,7 млн.

Самой пострадавшей от COVID-19 страной остаются США: зарегистрировано 18 млн случаев и 320 тыс. смертей. Второе место у Индии, затем идет Бразилия, на четвертом месте Россия. Также в числе стран, внесших наибольший "вклад" в статистику, оказались Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия, Колумбия, Мексика, Польша и Иран – везде более одного миллиона заболевших.

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Коронавирусом заражен один процент населения Земли - статистика

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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