Коронавирусом заражен один процент населения Земли - статистика

Каждый сотый житель планеты заразился коронавирусом. Такой вывод можно сделать, если сопоставить количество жителей Земли (около 7,8 млрд) и официальную статистику по заболевшим на сегодняшний день от Университета Джонса Хопкинса (США) – порядка 77,8 млн человек.

Количество смертей от коронавируса превысило 1,7 млн.

Самой пострадавшей от COVID-19 страной остаются США: зарегистрировано 18 млн случаев и 320 тыс. смертей. Второе место у Индии, затем идет Бразилия, на четвертом месте Россия. Также в числе стран, внесших наибольший "вклад" в статистику, оказались Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Аргентина, Германия, Колумбия, Мексика, Польша и Иран – везде более одного миллиона заболевших.