К Москве приближается непредсказуемый снежный циклон "Грета"

К Москве приближается снежный циклон "Грета" - в пятницу в столице ожидают выпадения четверти месячной нормы осадков.

Уже в четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, начнется снег. Днем около минус 5. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу, когда через Москву пройдет маршрут непредсказуемой "Греты" - североатлантического циклона. "Грета" обрушит на столицу обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков, в результате чего сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров, передает РИА Новости.