22 Декабря 2020
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Общество Москва
кадр из фильма &quot;Карнавал&quot;, Ирина Муравьева (2018) | Фото: mos.ru

Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом

Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом. Врачи считают, что болезнь протекает в нетяжелой форме, она не госпитализирована.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистка госпитализирована в состоянии средней тяжести, напоминает Интерфакс.

Ирина Муравьева – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ. В кино – с 1973 года. Одна из первых больших ролей в кино – Сюзанна в детективе Самсона Самсонова "Чисто английское убийство". Широкую известность актрисе принесло участие в картине "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, где исполнила роль авантюристки Людмилы. За эту роль Ирина Муравьева была удостоена государственной премии СССР.

Затем Муравьева снялась в картине "Карнавал" режиссера Татьяны Лиозновой, где сыграла провинциалку Нину Соломатину, мечтающую стать артисткой.

В 1977-1991 годы – актриса Московского театра имени Моссовета, а с 1993 года по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

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Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом

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