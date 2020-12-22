ЧВК "РСБ-Групп" уличили в работе на ливийское ПНС

Ночью 19-20 декабря на территории возле посольства Ливии в Минске были замечены сотрудники российской частной военной охранной компании «РСБ-Групп». Бойцы ЧВОК попытались штурмовать здание диппредставительства вместе с представителем Правительства Национального Согласия. .

Действия людей в масках попали на видео с камер наблюдения. Вместе с «РСБ-Групп» возле посольства был замечен временный поверенный в делах Ливии в Республике Беларусь Мохаммед Астейта Марий, прибывший на место по звонку посольства.

Бойцы ЧВОК, попытавшиеся силой попасть в здание, не пустили работника дипломатического представительства в посольство. При этом после прибытия милиции стражам порядка были предоставлены документы о контракте ЧВОК «РСБ-Групп» на охрану посольства.

Договор был расторгнут 1 октября 2020 года, однако генеральный директор частной военной охранной компании Олег Криницын на месте уверял, что документы действительны. Якобы бойцы ЧВОК имеют полное право на осмотр здания.

Вместе с бойцами на месте находился ставленник Триполи Эмхимед Альмаграви. Именно его сотрудники ЧВОК, предположительно, пытались провести посольство.

Ливийское посольство в Минске штурмуют уже не в первый раз. Ранее это происходило в августе. Тогда сторонники Правительства национального согласия требовали признать их дипломатическими представителями североафриканской страны, выгнав представителей Восточного правительства Ливии.