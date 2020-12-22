Новый штамм коронавируса распространился по всей Великобритании

Новый штамм коронавируса выявляют по всей Великобритании. К такому выводу пришли британские ученые, проведя исследования, сообщает Интерфакс.

"Данные генетических последовательностей ясно показывают, что его случаи есть по всему Соединенному Королевству", - заявил профессор Том Коннор из Кардиффского университета.

По информации The Guardian, образцы нового штамма вируса были получены, в том числе, благодаря 2,5 тыс. положительным анализам на COVID-19, проведенным в Лондоне, графствах Кент, Эссекс, городе Норидж и в других местах.

"Конечно, это не тот случай, когда вирус полностью ограничен географически районами, которые находятся в зоне 4-го уровня ограничений", - отметил доктор Джеффри Барретт из Института Сенгера.

The Guardian указывает, что по-видимому, новый штамм распространился из Кента и Лондона с конца сентября, после чего достиг региона Мидлендс, юго-запада и севера Англии, хотя наиболее пострадавшими районами остались Лондон, юго-восток и восток Англии.

Ранее сообщалось, что по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.