22 Декабря 2020
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суд молоток (2013) | Фото:

Суд отказал в выплате компенсациях близким жертв авиакатастрофы, в которой погибла доктор Лиза

Второй Кассационный суд признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов, суд отказал в полном объеме в возмещении морального вреда 72 родственникам погибших. Решение обжалуется в надзорную инстанцию Верховного суда, будет подана жалоба в ЕСПЧ.

Напомним, ранее Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление родственников погибших в авиакатастрофе на сумму свыше 2 млрд рублей. Иск подан против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны.

Однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей. Решение первой инстанции позднее утвердил Мосгорсуд, но в январе 2020 года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

В "СОГАЗе" убеждены, что полностью выполнили обязательства по выплате компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе военного Ту-154, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию.

Самолет рухнул в Черное море после промежуточной посадки в Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

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Суд отказал в выплате компенсациях близким жертв авиакатастрофы, в которой погибла доктор Лиза

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Теги: ту-154, сочи, крушение, иски, родственники



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