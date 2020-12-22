В Челябинске суд взыскал с МУП "ПОВВ" 1,1 млрд рублей за загрязнение реки Миасс

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения города Челябинска" более 1,1 млрд рублей в счет компенсации вреда, причиненного окружающей среде, передает корреспондент Накануне.RU.

Управление Росприроднадзора по Челябинской области обратилось в суд с иском к МУП "ПОВВ" о взыскании ущерба в размере 1,1 млрд руб. в августе 2017 года. Как следует из материалов дела, в октябре 2018 года по делу проводилась экологическая экспертиза, а в октябре 2019 года по ходатайству МУП "ПОВВ" была назначена дополнительная судебная экологическая экспертиза на предмет установления факта вреда реке Миасс. Перед экспертами ставился вопрос об определении размера вреда, причиненному реке Миасс вследствие сброса веществ в составе сточных вод МУП "ПОВВ" за период с сентября 2011 года по май 2014 года и с 7 августа 2014 по 20 августа 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, итогом рассмотрения арбитражного дела о взыскании более 1,1 млрд рублей в счет компенсации вреда, причиненного окружающей среде, станет реконструкция очистных сооружений канализации Челябинска в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Она включает в себя пять этапов строительства.

"Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, создающих негативную оценку населения о качестве атмосферного воздуха, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод", - говорится в сообщении.

Стоимость работ оценивается в более чем 6,3 млрд руб.

Реализация этого проекта создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс.