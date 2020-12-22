"Во всем мире такая система": свердловский губернатор назвал неизбираемость мэров нормальной практикой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал отклонение в свердловском заксобрании проекта о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге. По мнению главы региона, простых людей интересует то, что происходит вокруг, а не политические проекты.

Как передает Накануне.RU, глава региона подверг сомнению, что около 80% екатеринбуржцев хотят возвращения прямых выборов мэра уральской столицы. "Людям интересно, что происходит вокруг. Реализуются ли проекты по возведению школ. В 70-80 процентов чего-то там я не верю. Я давно на земле работаю. Люди ходят лучшей жизни. То, что мэры не выбираются - система такая существует во всем мире. Эффективный мэр работает. Есть быстрый, эффективный механизм сменяемости. Весь мир с этим живет. Давайте попробуем пожить в этих условиях", - сказал Куйвашев.

Напомним, что летом 2020 года активисты движения "Народная инициатива" во главе с депутатом екатеринбургской гордумы Андреем Пирожковым собрали 13 тысяч подписей за возврат прямых выборов мэра. Законопроект был сначала отклонен на комитете по местному самоуправлению заксобрания, а затем и на большом заседании. По словам свердловских парламентариев, документ был недостаточно проработан.