22 Декабря 2020
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

Рогозин о санкциях США: Батут заработал, и они первым делом решили плюнуть в самарский колодец

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал правительство США отменить санкции в отношении предприятий госкорпорации для сохранения "общего дела".

Рогозин назвал "глупыми и вредными" введенные меры, поскольку они "создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе".

Напомним, Минторг США опубликовал санкционный список из 45 российских и 58 китайских предприятий, связанных с вооруженными силами.

В список попал самарский Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", на котором производят ракеты "Союз-2", с помощью которых пилотируемый корабль "Союз МС" доставляет, в том числе, и американских астронавтов на МКС.

"Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" — говорится в заявлении Рогозина, которое размещено на сайте Роскосмоса.

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Рогозин о санкциях США: Батут заработал, и они первым делом решили плюнуть в самарский колодец

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Теги: дмитрий рогозин, санкции сша



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