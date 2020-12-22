Госдума ратифицировала с Кипром и Люксембургом соглашения о двойном налогообложении

Госдума ратифицировала соглашения с Кипром и Люксембургом об избежании двойного налогообложения.

Протоколы устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% за рядом исключений.

Исключениями станут инвестиции правительства, ЦБ, пенсионных фондов и публичных компаний России и Кипра – такие доходы будут облагаться налогом в размере 5%. "Указанная пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у вышеуказанных получателей дохода и статуса резидента договаривающегося государства", - говорится в документах.

Одновременно протоколы устанавливают освобождение от налогообложения у источника процентных доходов, выплачиваемых по банковским кредитам, по обращающимся правительственным и корпоративным облигационным займам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительством, Центральным банком, пенсионными фондами и страховыми компаниями стран.