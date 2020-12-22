22 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне назвали "коронавирус" словом года - ВЦИОМ

Россияне назвали словом года "коронавирус". Этот вариант выбрал 61% респондентов, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"На втором месте оказались поправки в Конституцию – 29%, - рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции по итогам года. – А дальше снова пандемия: по 23% у "самоизоляции", "врачей" и "дистанционного обучения".

Только 19% набрал "кризис", 16% у "неопределенности". В топ также попали "вакцина", "удаленная работа", "волонтер", "перемены" и "выборы в регионах".

Наши сограждане также назвали мировые события года: 42% у пандемии коронавируса, с большим отставанием на втором месте (28%) конфликт в Нагорном Карабахе и посредничество России в решении этой проблемы, четверть голосов у разработки первой в мире вакцины от COVID-19. Также среди важных событий россияне называли внесение поправок в Конституцию нашей страны, выборы в Белоруссии и протесты там же, открытие грузового движения по Крымскому мосту. Переход на дистанционку (как у школьников, так и у взрослых), а также выборы в США вызвали не такой большой отклик в сердцах наши соотечественников, еще меньше их волновало обновление правительства России и запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon.

Политиком года президента страны сочли 38% граждан. На втором месте оказался Михаил Мишустин с 17%. Он обошел даже министра обороны Сергея Шойгу (15%), который традиционно пользуется популярностью у соотечественников. Глава МИД Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не дотянули и до 10%, нет в рейтинге теперь места и для экс-премьера Дмитрия Медведева.

Естественно, одной из главных тем для исследования общественного мнения стало здравоохранение. Половина опрошенных (48%) считает, что в здравоохранении при наступлении пандемии было сделано все возможное, ни больше, ни меньше. Примерно одинаковое количество россиян (22% против 23% соответственно) считает, что были приложены сверхусилия и, наоборот, - что ничего не было сделано.

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Россияне назвали "коронавирус" словом года - ВЦИОМ

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Теги: коронавирус, слово года, вциом, россияне, итоги года, политик года



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