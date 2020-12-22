Губернатор Тюменской области поздравил Артюхова и Комарову

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступая с ежегодным посланием поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием автономных округов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тюмень, Югру и Ямал связывают особые отношения, у нас теснейшие экономические, социальные, научные и дружеские связи. И главное, что эти крепкие связи измеряются не только огромным количеством совместных проектов, а общей историей, надежным сотрудничеством в настоящем и перспективным будущим. Рассчитываю, что вместе мы и впредь будем укреплять добрососедские отношения, взаимодействовать в решении ключевых межрегиональных вопросов. От имени тюменцев еще раз поздравляю и желаю успехов и процветания всем жителям автономных округов!" - заявил он.