22 Декабря 2020
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Александр Моор, послание, заедание думы (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор Тюменской области поздравил Артюхова и Комарову

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступая с ежегодным посланием поздравил жителей Югры и Ямала с 90-летием автономных округов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тюмень, Югру и Ямал связывают особые отношения, у нас теснейшие экономические, социальные, научные и дружеские связи. И главное, что эти крепкие связи измеряются не только огромным количеством совместных проектов, а общей историей, надежным сотрудничеством в настоящем и перспективным будущим. Рассчитываю, что вместе мы и впредь будем укреплять добрососедские отношения, взаимодействовать в решении ключевых межрегиональных вопросов. От имени тюменцев еще раз поздравляю и желаю успехов и процветания всем жителям автономных округов!" - заявил он.

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Губернатор Тюменской области поздравил Артюхова и Комарову

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Теги: Александр Моор, послание, заседание думы



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