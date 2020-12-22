Конгресс США выделил на антикризисные меры почти $900 миллиардов

Конгресс США одобрил новый пакет мер, направленных на помощь экономики страны. В отличие от России, где меры поддержки уже начали сворачивать, в Америке парламент готов выделить $892 млрд, также одобрено финансирование деятельности федерального правительства еще на год. Как ожидается, все это скоро подпишет действующий президент Дональд Трамп.

В эту беспрецедентную сумму входят и $600 млн прямых выплат американцам – так называемые "вертолетные деньги", которые крайне не одобряет Эльвира Набиуллина, получит почти каждый гражданин США. Также предусмотрены дополнительные выплаты миллионам людей, оставшихся без работы.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы поддержали пакет, хотя он не включает прямую помощь правительствам штатов и местным властям, на которой настаивала партия. Она отметила, что демократы попытаются провести эти выплаты через Конгресс еще раз в начале следующего года, когда До Байден вступит в должность.