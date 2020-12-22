Москвичей предупредили об интернет-рассылке поддельных платежек ЖКХ

В Москве замечены случаи рассылки поддельных единых платежных документов.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, уведомления о несуществующих задолженностях по услугам жилищно-коммунального хозяйства приходят на электронную почту с просьбой погасить их определенным способом. Если пользователь начинает оплату и ввел реквизиты банковской карты, то мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой момент.

Среди признаков поддельной квитанции - отсутствие полной информации о плательщике и его жилье, а при наличии задолженности отсутствие розового цвета на платежке и заголовка «Долговой документ».

Напомним, с начала 2021 года россиянам, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату "коммуналки" за весь 2020 год, несмотря мораторий.

Его ввели в апреле из-за пандемии. С 1 января коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов, пишут "Известия".