22 Декабря 2020
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Москвичей предупредили об интернет-рассылке поддельных платежек ЖКХ

В Москве замечены случаи рассылки поддельных единых платежных документов.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, уведомления о несуществующих задолженностях по услугам жилищно-коммунального хозяйства приходят на электронную почту с просьбой погасить их определенным способом. Если пользователь начинает оплату и ввел реквизиты банковской карты, то мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги в любой момент.

Среди признаков поддельной квитанции - отсутствие полной информации о плательщике и его жилье, а при наличии задолженности отсутствие розового цвета на платежке и заголовка «Долговой документ».

Напомним, с начала 2021 года россиянам, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату "коммуналки" за весь 2020 год, несмотря мораторий.

Его ввели в апреле из-за пандемии. С 1 января коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов, пишут "Известия".

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Москвичей предупредили об интернет-рассылке поддельных платежек ЖКХ

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Теги: ЖКХ, тарифы, коммуналка



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