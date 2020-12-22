В Москве COVID-19 заразились более половины медиков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коронавирусом заразились более половины всех медиков города.

По его словам, они перенесли заболевание тяжело, либо бессимптомно. В Москве на борьбу с эпидемией коронавируса было направлено более 69 тыс. медиков, сообщает ТАСС.

Всего COVID-19 в мегаполисе заразились более 715 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались.

Как сообщалось, в Москве расширяется список групп риска по коронавирусу, люди из которых могут записаться на вакцинацию от коронавируса.

С 21 декабря сделать прививку "Спутником V" смогут сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Напомним, накануне, выступая в Госдуме, он заявил, что массовая вакцинация всех категорий граждан – вопрос пары недель.