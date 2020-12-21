21 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
ТЦ. драка, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

В Тюмени посетитель ТЦ "Кристалл" после шопинга оказался в больнице

В тюменском торговом центре "Кристалл" произошла потасовка. Участниками её якобы стали местные охранники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ролик, рассказывающий о последствиях драки, опубликован в одной из социальных сетей вечером 20 декабря. На кадрах видно, как в тамбуре торгового центра стоят несколько охранников, а на полу лежит пострадавший. Стоявшая рядом очевидец говорит о том, что лежавший на полу человек якобы "приставал" к охране. Автор видео говорит о том, что пострадавшего ударили представители службы безопасности торгового центра. В описании к ролику опубликована информация о том, что дело было в ТРЦ "Кристалл".

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина сообщила Накануне.RU, что вызов медикам поступил в 18.17, бригада "скорой" прибыла на место через девять минут.

"После осмотра и оказания помощи медики доставили пациента в ОКБ №2, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы. Рекомендовано амбулаторное наблюдение", - уточнила Малыгина.

Полицейские проверяют обстоятельства случившегося, рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, в прошлом году в этом же ТЦ произошло громкое происшествие. Сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля 2019 г. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введен план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся. В Союзе армян Тюменской области назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела". Позже "стрелок из "Кристалла"" погиб, а его убийца наказан.

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В Тюмени посетитель ТЦ "Кристалл" после шопинга оказался в больнице

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Теги: ТРЦ Кристалл, драка, охрана



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