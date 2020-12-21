21 Декабря 2020
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Политика
Возложение цветов к могиле Сталина 21.12.2020 (2020) | Фото: vk.com/aijobeness

Две гвоздики товарищу Сталину: в Москве состоялось шествие в годовщину рождения генералиссимуса

В Москве состоялась акция "Две гвоздики товарищу Сталину", приуроченная к 141-й годовщине со дня рождения советского руководителя. Обычно она включает в себя два шествия — одно от КПРФ и другое от непартийных активистов. В этот раз координаторы непартийной акции не стали объявлять сбор пожертвований на цветы, объяснив это тем, что вход к мемориалу у Кремлёвской стены может быть перекрыт.

"Решение далось нам нелегко, но в создавшейся ситуации нет уверенности, что мы сможем обеспечить возложение ваших цветов к могиле вождя не только в традиционно внепартийном формате, но даже присоединившись, например, к группе КПРФ", - отмечают организаторы.

Однако КПРФ всё-таки удалось организовать шествие от памятника Жукову до захоронения Иосифа Сталина у Кремлёвской стены. Колонна прошла скандируя "За Родину! За Сталина!"

Возложение цветов к могиле Сталина 21.12.2020(2020)|Фото: vk.com/aijobeness

Акцию посетили лидер партии Геннадий Зюганов и руководитель московского горкома Валерий Рашкин. Судя по флагам, шествие было открыто и для представителей других левых партий и движений.

Собравшиеся вновь доказали, что возложение цветов к могиле генералиссимуса стало подлинно народной традицией.

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Две гвоздики товарищу Сталину: в Москве состоялось шествие в годовщину рождения генералиссимуса

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Теги: Сталин, гвоздики, КПРФ



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