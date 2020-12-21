Самое время: Собянин объявил о появлении "мишленовского" гида по ресторанам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о приходе в Москву знаменитого ресторанного рейтинга и путеводителя Michelin Guide. В этом планет российская столица станет первым городом на постсоветском пространстве, который будет рейтинговаться у знаменитых французов.

"Мы все ждем окончания пандемии, после которого на улицы и парки столицы вернутся праздники и фестивали, которые так полюбились и москвичам, и гостям нашего города. Москва снова станет гостеприимным городом, принимающим миллионы туристов. Кроме того, мы планируем ввести электронную визу, которая существенно облегчит въезд иностранцев в Москву. Уверен, что появление Гида MICHELIN откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии", - написал Собянин в своем Instagram.