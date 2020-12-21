Новый антирекорд: в России выявлено 29 350 случаев коронавируса за сутки

21 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый антирекорд: в России выявлено 29 350 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровело 2 295 362 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 7797

Санкт-Петербург - 3752

Московская область - 1523

Нижегородская область - 501

Свердловская область - 396

Псковская область - 394

Архангельская область - 394

Республика Карелия - 392

Ростовская область - 387

Воронежская область - 384

Вологодская область - 364

Республика Крым - 350

Хабаровский край - 341

Красноярский край - 331

Пермский край - 330

Челябинская область - 312

Самарская область - 305

Ульяновская область - 285

Республика Коми - 282

Мурманская область - 279

Иркутская область - 271

Волгоградская область - 268

Саратовская область - 262

Забайкальский край - 255

Омская область - 242

Кировская область - 240

Ставропольский край - 239

Приморский край - 237

Тверская область - 234

Ленинградская область - 226

Ханты-Мансийский автономный округ - 222

Алтайский край - 217

Республика Бурятия - 211

Новгородская область - 208

Тульская область - 208

Удмуртская Республика - 207

Республика Саха (Якутия) - 200

Калининградская область - 200

Брянская область - 197

Пензенская область - 190

Ярославская область - 189

Ямало-Ненецкий автономный округ - 188

Владимирская область - 185

Томская область - 184

Орловская область - 180

Астраханская область - 180

Краснодарский край - 180

Республика Хакасия - 178

Ивановская область - 178

Белгородская область - 178

Курская область - 177

Оренбургская область - 177

Калужская область - 170

Тюменская область - 169

Новосибирская область - 165

Липецкая область - 163

Республика Башкортостан - 158

Смоленская область - 153

Республика Дагестан - 152

Тамбовская область - 150

Кемеровская область - 150

Сахалинская область - 147

Чеченская Республика - 139

Амурская область - 137

Рязанская область - 137

Республика Чувашия - 127

Костромская область - 118

Курганская область - 104

Кабардино-Балкарская Республика - 100

Республика Татарстан - 100

Республика Калмыкия - 97

Республика Алтай - 96

Республика Адыгея - 94

Карачаево-Черкесская Республика - 92

Республика Мордовия - 89

Республика Северная Осетия-Алания - 88

Севастополь - 83

Республика Ингушетия - 81

Камчатский край - 80

Республика Тыва - 78

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 43

Еврейская автономная область - 28

Ненецкий автономный округ - 2

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый антирекорд: в России выявлено 29 350 случаев коронавируса за сутки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети