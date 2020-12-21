Новый антирекорд: в России выявлено 29 350 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 493 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 705 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 877 727 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 51 351 летальный исход, выздоровело 2 295 362 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 7797
Санкт-Петербург - 3752
Московская область - 1523
Нижегородская область - 501
Свердловская область - 396
Псковская область - 394
Архангельская область - 394
Республика Карелия - 392
Ростовская область - 387
Воронежская область - 384
Вологодская область - 364
Республика Крым - 350
Хабаровский край - 341
Красноярский край - 331
Пермский край - 330
Челябинская область - 312
Самарская область - 305
Ульяновская область - 285
Республика Коми - 282
Мурманская область - 279
Иркутская область - 271
Волгоградская область - 268
Саратовская область - 262
Забайкальский край - 255
Омская область - 242
Кировская область - 240
Ставропольский край - 239
Приморский край - 237
Тверская область - 234
Ленинградская область - 226
Ханты-Мансийский автономный округ - 222
Алтайский край - 217
Республика Бурятия - 211
Новгородская область - 208
Тульская область - 208
Удмуртская Республика - 207
Республика Саха (Якутия) - 200
Калининградская область - 200
Брянская область - 197
Пензенская область - 190
Ярославская область - 189
Ямало-Ненецкий автономный округ - 188
Владимирская область - 185
Томская область - 184
Орловская область - 180
Астраханская область - 180
Краснодарский край - 180
Республика Хакасия - 178
Ивановская область - 178
Белгородская область - 178
Курская область - 177
Оренбургская область - 177
Калужская область - 170
Тюменская область - 169
Новосибирская область - 165
Липецкая область - 163
Республика Башкортостан - 158
Смоленская область - 153
Республика Дагестан - 152
Тамбовская область - 150
Кемеровская область - 150
Сахалинская область - 147
Чеченская Республика - 139
Амурская область - 137
Рязанская область - 137
Республика Чувашия - 127
Костромская область - 118
Курганская область - 104
Кабардино-Балкарская Республика - 100
Республика Татарстан - 100
Республика Калмыкия - 97
Республика Алтай - 96
Республика Адыгея - 94
Карачаево-Черкесская Республика - 92
Республика Мордовия - 89
Республика Северная Осетия-Алания - 88
Севастополь - 83
Республика Ингушетия - 81
Камчатский край - 80
Республика Тыва - 78
Республика Марий Эл - 53
Магаданская область - 43
Еврейская автономная область - 28
Ненецкий автономный округ - 2