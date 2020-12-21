В Челябинске инвалид выиграл суд у ТСЖ, которое требовало демонтировать подъемник

В Челябинске суд отказал в удовлетворении иска ТСЖ "Наш дом", которое требовало от инвалида за свой счет демонтировать подъемник в подъезде дома.

"Суд встал на сторону пенсионера с инвалидностью. За Ильяза Юнусовича вступились активисты ОНФ, а следом - подключились губернатор региона и глава Челябинска. Общими усилиями справедливость была восстановлена", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Напомним, 81-летний пенсионер, почетный металлург России Ильяз Зинуров установил подъемник у себя в подъезде только после вмешательства общественников и губернатора Челябинской области. Однако ТСЖ "Наш дом"подало на инвалида в суд с требованием демонтировать устройство.