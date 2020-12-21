21 Декабря 2020
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Александр Моор, ВКС (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Александр Моор пообщается с тюменцами в прямом эфире

Губернатор Тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие друзья! Подходит к концу 2020-й год, и уже по традиции я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы", - сообщил он.

Прямая линия с главой региона состоится 28 декабря, в 18.30. Моор призвал тюменцев задавать вопросы. Их жители Тюменской области могут задавать на странице губернатора в соцсети, а также присылать на электронную почту видеовопросы. Отправить их мопо адресу - info@sovetnik72.com.

Во время эфира губернатор постарается ответить на максимальное количество вопросов. После эфира жители области также получат ответы - от заместителей губернатора.

Отметим, что завтра губернатор Александр Моор выступит с посланием.

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Александр Моор пообщается с тюменцами в прямом эфире

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Теги: Александр Моор, прямая линия, вопросы, прямой эфир



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