Александр Моор пообщается с тюменцами в прямом эфире

Губернатор Тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие друзья! Подходит к концу 2020-й год, и уже по традиции я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы", - сообщил он.

Прямая линия с главой региона состоится 28 декабря, в 18.30. Моор призвал тюменцев задавать вопросы. Их жители Тюменской области могут задавать на странице губернатора в соцсети, а также присылать на электронную почту видеовопросы. Отправить их мопо адресу - info@sovetnik72.com.

Во время эфира губернатор постарается ответить на максимальное количество вопросов. После эфира жители области также получат ответы - от заместителей губернатора.

Отметим, что завтра губернатор Александр Моор выступит с посланием.