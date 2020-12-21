Кремлевский звонарь рассказал, когда на самом деле наступает новый год

Оказывается, многие россияне годами неправильно встречали наступление нового года.

Многие считают, что новый год наступает после того, как президент скажет поздравительную речь, затем прозвонят куранты на кремлевских часах и главный колокол ударит 12 раз. Где-то между последним ударом и началом гимна и наступает новый год, полагают они. Но, как оказалось, это не так.

Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский сообщил, что новый год наступает с началом перезвона сразу по окончанию поздравления главы государства. А если дожидаться последнего удара – можно потерять целую минуту наступившего года!

"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - цитирует звонаря РИА Новости.