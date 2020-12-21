21 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
аппараты ИВЛ (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

В медучреждения Ямала поступила крупная партия аппаратов ИВЛ

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа прибыл 61 аппарат ИВЛ, который заменит устаревшую технику сразу девяти региональных больниц. Таким образом, за счет окружного бюджета, будет улучшено оснащение Надымской ЦРБ, Новоуренгойской ЦГБ, Салехардской ОКБ, Окружного СПИД-Центра, Ноябрьской ЦГБ, Муравленковской ЦГБ, Тарко-Салинской ЦРБ, Лабытнангской ГБ и Губкинской ГБ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, новые аппараты компании "Datex Ohmeda Inc" относятся к категории высокотехнологичного и тяжелого оборудования, отличающегося надежностью, функциональностью и простотой в использовании. Техника не только мобильна, но и универсальна. Таким образом, она может быть использована как для взрослых, так и для младенцев.

"Техника качественная, проверенная и нужная. Кроме коронавируса у нас есть пациенты с инфарктами, инсультами и травмами, которым также требуется поддержка искусственной вентиляцией легких. Наши больницы с начала пандемии обеспечены аппаратами ИВЛ в достаточном количестве, но создание резерва на случай увеличения числа пациентов, которым они потребуются – это большой плюс для системы здравоохранения Ямала", - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Первые 18 аппаратов поступили в Новоуренгойскую ЦГБ в отделения анестезиологии и реанимации городской больницы и инфекционного госпиталя, реанимации и интенсивной терапии новорождённых и в операционный блок родильного отделения.

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В медучреждения Ямала поступила крупная партия аппаратов ИВЛ

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Теги: ИВЛ, поставка, больницы



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