Синоптики прогнозируют в Москве снегопады и метели

В конце этой недели в Москве ожидаются снегопады и метели.

Как сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, выпадет половина месячной нормы осадков. В столице сугробы будут до 20 см. При этом с понедельника до среды существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в пятницу - минус 2-5 градусов, в субботу - минус 4-7. Порывы ветра будут достигать 10–15 м/с, пишет "Коммерсант".

Тем временем, понедельник встретил Екатеринбург похолоданием и мокрым снегом. Как сообщили Накануне.RU в ФГБУ "Уральское УГМС", такую погоду можно ожидать на протяжении первой половины недели по всей территории Свердловской области.

При этом, по словам синоптика, такие климатические явления вполне ожидаемы в последних числах сентября.