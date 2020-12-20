Власти Ямала создадут систему трудоустройства выпускников в пределах округа

На Ямале будут развивать систему трудоустройства выпускников в пределах округа. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мать студента спросила у губернатора, можно ли исправить ситуацию, когда те, кто поступил в вуз по целевому набору, точно получит работу на Ямале, а будущий специалист, который сам поступил в вуз, может найти потом работу в каком-то другом регионе.

"Мы заинтересованы, чтобы школьник, учившийся у нас хорошо, поступил в вуз и потом вернулся. Система, которая заработает со следующего года, позволит "вести" таких ребят. Говорят, почему мы видим работающими у нас кого угодно, но только не своих, не ямальцев. Справедливо. С одной стороны, профессионал он независимо от региона прописки профессионал. Но будем работать в этом направлении", - сказал Артюхов.

Он пообещал поработать с сыном задавшей вопрос матери.