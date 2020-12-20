20 Декабря 2020
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Общество Москва
Служба внешней разведки России СВР эмблема (2016) | Фото: wikimedia.org

Секретарь Совбеза высоко оценил "талант, мужество и мастерство его сотрудников СВР"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрущев в поздравительной телеграмме к 100-летию Службы внешней разведки высоко оценил талант, мужество и мастерство его сотрудников, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Усилия ведомства направлены на отстаивание внешнеполитических интересов Российской Федерации, укрепление промышленного и оборонного потенциала страны, - цитирует ТАСС поздравление Патрушева. – Ваша служба ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения".

Каждая успешно проведенная операция нашей разведки, отмечает Патрушев, "по-своему героически уникальна", а главное, она обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, суверенитет, общественно-политическую стабильность, экономическое развитие и научно-технический прогресс России.

Напомним, сегодня в России отмечают День работников органов госбезопасности. В СССР этот праздник был известен как День чекиста. История его установления берёт начало 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 г. – тогда была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ.

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Секретарь Совбеза высоко оценил "талант, мужество и мастерство его сотрудников СВР"

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Теги: день органов госбезопасности, ФСБ, ВЧК, ФСО



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