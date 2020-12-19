Глава Счетной палаты РФ вылечился от COVID-19, но продолжит работать дистанционно

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин вылечился от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил сам в своем Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера получил второй отрицательный тест. Но пока работаю дистанционно", - написал Кудрин. Также он поблагодарил всех за пожелания здоровья и призвал беречь себя.

Напомним, о том, что Алексей Кудрин подхватил коронавирус, стало известно 2 декабря. Свое состояние политик называл сносным.