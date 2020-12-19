Самолет авиакомпании Utair, летевший из Игарки в Уфу, совершил экстренную посадку в Сургуте

Самолет авиакомпании Utair Boeing-735, летевший из Игарки в Уфу, совершил экстренную посадку в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Utair.

Сообщается, что сразу после взлета в лайнере сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир принял решение произвести посадку в Сургуте. На борту самолета находился 121 человек. В 20.00 по местному времени воздушное судно произвело штатную посадку в Сургуте. С пассажирами и экипажем все в порядке.

Пассажиров доставят в Уфу резервным рейсом.