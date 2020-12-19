Российский офицер погиб в Нагорном Карабахе при разминировании

Офицер Международного противоминного центра погиб во время взрыва при разминировании в Нагорном Карабахе, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Сапер получил тяжелое ранение в результате подрыва взрывного устройства. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм.

Это третья смерть российского военнослужащего в регионе, связанная с исполнением служебных обязанностей. 9 ноября два военнослужащих погибли после обстрела российского вертолета Ми-24. Ответственность за случившееся взяли на себя власти Азербайджана. Обстрел вертолета назвали ошибкой. Также в ноябре при взрыве мины получил ранения российский военнослужащий, участвовавший в операции по поиску погибших в Нагорном Карабахе.

Россия, Азербайджан и Армения в ноябре подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регионе разместились российские миротворцы.