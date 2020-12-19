Президент Чили заплатит $3,5 тысячи за отсутствие маски на пляже

Президент Чили Себастьян Пиньера заплатит штраф в размере почти $3,5 тыс. за то, что был без маски на пляже, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на министерство здравоохранения региона Вальпараисо.

Решение о выплате штрафа, эквивалентного 2 551 450 песо (или $3,5 тыс.) приняло региональное подразделение минздрава Вальпараисо. Жалобу за неиспользование маски в публичном пространстве президент подал на себя сам.

В начале декабря в соцсетях распространилась фотография, на которой президент стоял рядом с женщиной, которая попросила о совместном снимке. На фото они стояли вплотную и без масок. Согласно ограничительным мерам в Чили, на пляже можно находиться без маски, если соблюдается социальная дистанция в два метра.