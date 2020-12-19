19 Декабря 2020
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Президент Чили заплатит $3,5 тысячи за отсутствие маски на пляже

Президент Чили Себастьян Пиньера заплатит штраф в размере почти $3,5 тыс. за то, что был без маски на пляже, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на министерство здравоохранения региона Вальпараисо.

Решение о выплате штрафа, эквивалентного 2 551 450 песо (или $3,5 тыс.) приняло региональное подразделение минздрава Вальпараисо. Жалобу за неиспользование маски в публичном пространстве президент подал на себя сам.

В начале декабря в соцсетях распространилась фотография, на которой президент стоял рядом с женщиной, которая попросила о совместном снимке. На фото они стояли вплотную и без масок. Согласно ограничительным мерам в Чили, на пляже можно находиться без маски, если соблюдается социальная дистанция в два метра.

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Президент Чили заплатит $3,5 тысячи за отсутствие маски на пляже

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Теги: Себастьян Пиньера, маска, штраф



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