Болгария высылает российского дипломата: его обвиняют в шпионаже

Военного атташе России высылают из Болгарии, сообщили Накануне.RU в посольстве.

Российского дипломата подозревают в шпионаже. В течение 72 часов он должен покинуть страну. Россия считает обвинения безосновательными, говорится в сообщении посольства России в Болгарии в Facebookю

"Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве России в Болгарии persona non grata. Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура Болгарии сообщает, что российский дипломат якобы с 2017 г. собирал сведения военного характера, в том числе о численности военнослужащих США, находящихся на территории Болгарии во время учений. Эти данные за деньги ему передавал гражданин Болгарии.

В октябре 2019 года Болгария выслала из страны российского дипломата, который, по сообщению прокуратуры, встречался с чиновником, имеющим доступ к секретной информации НАТО и Евросоюза. В течение 2020 года обвинения были предъявлены еще четырем дипломатам из России, двум из них вменялся сбор данных о болгарской армии. Во всех случаях Россия отрицала обвинения и ответно высылала болгарских дипломатов.